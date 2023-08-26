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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري حساسية ومناعة يعلن معلومات حول متحور كورونا الجديد |فيديو

فيروسات
فيروسات

‏قال الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ان المتحور الجديد "eg5" قد انتشر بالفعل في 80 دولة وتم إعلان دخوله مصر منذ يومين فقط.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن هناك متحور جديد وهو "بي إي" وهذا النوع ظهر في 6 دول وهذا ليس بغريب عن فيروس كورونا وهو متحور فرعي من فيروس اوميكرون، مضيفا أنه كل هذه التحورات مثيرة للاهتمام ولكن ليست مثيرة للقلق.

 

أعداد وفياتها قليلة

 

وأضاف هي مثيرة للاهتمام لأنها تنتشر بسرعة لكنها لا تثير القلق لأن أعداد وفياتها قليلة جدا ومضاعفتها وخطورتها تكاد تكون معدومة لأن كل التقارير الواردة لا توجد بها أي مضاعفات.

المتحور الجديد eg5 الدكتور أمجد الحداد كورونا فيروس أوميكرون مصر

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