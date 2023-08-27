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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة: بنقرة واحدة من أصبع ماسك ترتفع البورصة أو تغرق

صدى البلد

قال الإعلامي عادل حمودة، إن إيلون ماسك يطلق أقمارا صناعية في المدار، يقود سيارة صنعها لا تستخدم البنزين، بنقرة واحدة من إصبعه ترتفع البورصة أو تغرق، يحلم بالمريخ بينما يسيطر على الأرض.

 

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الآونة الأخيرة يحرص على كتابة تغريدات مثيرة للجدل، هذا هو الرجل الذي يطمح لإنقاذ كوكبنا ومنحنا كوكب آخر نسكنه، هل هو مهرج، صاحب رؤية، رجل صناعة، نرجسي، استعراضي.

وتابع: «اختار الوصف الذي تراه مناسبا، لكن نادرا ما يأتي هذا الطموح الكوني دون عواقب، وواجهت شركاته تحذيرات من التحرش الجنسي وسوء ظروف العمل».

 

ولفت أن هيئة محلفين فيدرالية أمرت شركة تيسلا بدفع 136 مليون دولار لموظف من أصحاب البشرة السمراء اتهم ماسك بالعنصرية، ودفعت شركاته الأخرى غرامات متعددة بسبب الانتهاكات تنظيمية، وفتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا بشأن نظام القيادة الذاتية في تيسلا، التحقيق يغطي 11 حادثا منذ عام 2018، تسببت الحوادث في إصابة 17 شخصا ووفاة شخص واحد.

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