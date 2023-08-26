وسط استنفار أمني وتوتر مع فرنسا.. ماذا يجري في النيجر وهل يعلن بازوم استقالته؟

شهدت النيجر، اليوم السبت، تطورات سريعة خاصة باعتزام الرئيس محمد بازوم استقالته لحل الأزمة في البلاد، وسط توتر حاد بين المجلس العسكري والمواطنين من جهة وفرنسا من جهة أخرى.

ونفى مستشار لرئيس النيجر محمد بازوم، ما تداولته تقارير عن موافقة الرئيس على الاستقالة، كسبيل لحل الأزمة في النيجر.

وقال الحسن انتنكار في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز عربية” إن تلك الأخبار "كاذبة"، مؤكدا عدم نية رئيس النيجر الاستقالة.

يأتي ذلك فيما أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرا إلى تزايد التهديد بشن هجوم.

وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".

وأضافت أن "تهديدات على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".

ونفى مكتب رئيس النيجر المعزول، في باريس، في اتصال مع شبكة “العربية”، عزم رئيس النيجر محمد بازوم، تقديم استقالته.

كما أكد مكتب رئيس النيجر المعزول في باريس، أن الرئيس بازوم هو الرئيس الشرعي والمنتخب ولن يستقيل من منصبه.

وشهدت مدينة نيامي عاصمة النيجر، اليوم السبت، استنفارا أمنيا وتحركات عسكرية في عدد من المناطق.

يأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع حدة التوتر بين النيجر وفرنسا، حيث أعلنت الأخيرة رفضها سحب السفير من نيامي بعد طلب سلطات النيجر مغادرته للبلاد، فيما نفت إعلانها طرد سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، اليوم السبت، إنه على السفير الفرنسي أن يغادر فورا وإلا سنستخدم القوة معه.

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، أنه على شعب النيجر أن يكون مستعدا لأن لانهم لن يناموا في الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المعينة من قبل المجلس العسكري في النيجر إن قرار طرد السفير جاء ردا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي 'تتعارض مع مصالح النيجر.

وأضافت أن ذلك يشمل رفض المبعوث الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.