خبير اقتصادي: لن نستغنى عن الدولار إطلاقا بعد الانضمام لـ بريكس.. فيديو

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة من برنامج “مساء دي إم سي” على قناة “دي إم سي”، للحديث عن دعوة مصر للانضمام إلى التكتل الاقتصادي الأهم في العالم “بريكس”.

وقالت الدكتورة حنان وجدي رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “البريكس هو تحالف جديد يتكون من اقتصاديات ناشئة وصاعدة ومتقدمة”٫ لافتة إلى روسيا والصين دول متقدمة صناعيا وتجاريا ولديهم فرص ريادية كبيرة جدا.

وأضافت: “البنوك المركزية للدول الأعضاء في التجمع أقرت العملات المحلية بينها”، موضحة: “عملية إدراج العملات المحلية في البنوك تأخذ وقتا”.

وأشارت إلى كل صادرات مصر ووارداتها بالدولار الأمريكي٫ ولن يتم الاستغناء عن الدولار إطلاقا لأن أمريكا قوى عظمى والدولار العملة الأهم في العالم”.



