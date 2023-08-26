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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وفاة عروسين بسبب السخان.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح طريقة استخدامه

وفاة عروسين بسبب
وفاة عروسين بسبب سخان الغاز

‏تقدم جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، بخالص التعازي لوفاة عروسين بسبب سخان كهربائي وقال أن السخان الكهربائي أو سخان الغاز له ثقافة في التعامل وفي الشراء يجب اتباعها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن سخان الكهرباء يجب أن يتم إغلاقه قبل النوم مساءا ويجب شراء سخان من شركة كبيرة و موثوقة للاعتماد عليه ذلك سيكون أفضل ويجب التنبيه على الناس أن يقوموا بإغلاق السخانات في فترة الليل لأنه في النهاية عبارة عن ألة مصنعة ومن الممكن حدوث فيها أي خلل.

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