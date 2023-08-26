«المصريين الأحرار»: دعوتنا لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة جاءت بعد دراسة برامج المرشحين المحتملين

كشفت الدكتور هبة واصل٫ الأمين العام لحزب المصريين الأحرار٫ تفاصيل إعلان حزب المصريين الأحرار تشكيل حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية٫ مؤكدة: “إنجازات الرئيس السيسي تدرس، وسندعمه؛ لأنه يستحق”.

وقالت الدكتور هبة واصل٫ الأمين العام لحزب المصريين الأحرار٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”٫ على قناة “دي إم سي”٫: دعوة المصريين الأحرار لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة جاءت بعد دراسة لكافة برامج المرشحين المحتملين”٫ موضحه: “درسنا ملف كل مرشح؛ لمعرفة من يصلح ليكون رئيسا، ومن هنا جاء دعم الرئيس السيسي”.

وأكدت: “الرئيس السيسي قدم إنجازات كبيرة في ملف الحرب على الإرهاب”٫ لافته إلى أن: “الرئيس السيسي يفتتح مشاريع قومية في كافة المجالات يوميا”.

وأضافت: “مصر استعادت دورها الرائد على الساحة الدولية في عهد الرئيس السيسي”٫ مشيرة إلى أننا: “ندعم الرئيس كمرشح رئاسي محتمل؛ في ظل ما رأيناه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى جميع المجالات”.