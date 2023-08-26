جمال شقرة: الإخوان ادعوا أنهم جماعة دعوية وتغلغلوا داخل المجتمع المصري

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن والد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرحمن الساعاتي له مقال مشهور في مجلة النذير يصف فيه حال المجتمع.



وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "والد حسن البنا وجه في مقاله شباب الإخوان لمعاقبة الذين خرجوا عن الدين وفقًا لتعبيره".



وتابع: "عندما تحلل النص تجد أن والد البنا يقول للشباب انزلوا للشارع وشوفوا من يحتاج للعلاج وجرعوه العلاج، واللي مفيش منه فائدة تخلصوا منه" مؤكدًا أن هذا المصطلح في حد ذاته يعكس العنف.



وأكد شقرة أن هذا المقال يعد دعوة مبكرة جدًا لممارسة العنف عند الإخوان، مشيرًا إلى أن الإخوان ادعوا أنهم جماعة دعوية وتغلغلوا داخل نسيج المجتمع المصري، خصوصًا مع الطبقة المتوسطة على أنهم جماعة دينية دعوية.



ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.