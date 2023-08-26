عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ريمون ناجي: المصريين الأحرار فتح أبوابه لانضمام مؤيدي السيسي لفترة رئاسية جديدة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

قال الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إنه باعتبار حزب المصريين الأحرار أول حزب سياسي يعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رسميا له؛ اتخذ الحزب خطوات جادة منذ إعلانه فى 3 يوليو، وعلَّق لافتات صريحة تفيد بأن السيسي هو المرشح الرسمي للحزب.

وأكد أن ذلك يأتي من قناعات كل أعضاء الحزب، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لتولي رئاسة مصر؛ لما ظهر منه من نجاحات تتوافق مع الخطوط العريضة للبرنامج العام والمبادئ والأهداف الخاصة بحزب المصريين الأحرار.

وأضاف “ناجي” لـ"صدى البلد"، أن خطة حزب المصريين الأحرار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة تتجه فى أكثر من مسار، أولها فتح الباب لانضمام كل المحبين وكل الداعمين والمؤيدين للرئيس السيسي من كافة ربوع مصر.

ونوه بأن الحزب يرحب بيهم جميعا وبناء على ذلك تقدم عدد كبير من الشباب للانضمام للحملة الحزب لدعم الرئيس السيسي شعبيا، بالإضافة الى أن يقوم الآن بإعداد وتأهيل الشباب والمنضمين حديثا له للتعامل المباشر مع الشارع لتوعية المواطنين وفكرة اهمية المشاركة وتوضيح الصورة المصرية الحقيقية بعيدا عن تزيف الجماعات الإرهابية التى تتجه من خلال منصاتها الخبيثة لتشوية صورة مصر والقيادة السياسية.

وأكد رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يقوم بإعداد الشباب بشكل قوي لمتابعة العملية الانتخابية للوقوف على كل معطيات الحالة والتواصل المباشر من خلال شباب الحزب الموجودين داخل كل اللجان مع غرفه العمليات المركزية او الفرعية.

وقال إن أمانات المرأة لحزب المصريين الأحرار، وكل هيئات التنظيمية للحزب، تعمل بشكل دقيق وسريع، لافتا إلى أن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، يتابع بشكل شخصي كل كبيرة وصغيرة لاستكمال الهيكل العام للحملة الانتخابية الخاصة بدعم وتأييد الرئيس السيسي لتولية فترة رئاسية جديدة.

 الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية عن انضمام مصر لبريكس: العالم بدأ يتحرر سياسيا واقتصاديا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا والفلسفة

باريس سان جيرمان يفوز على لانس في الدوري الفرنسي

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ