ريمون ناجي: المصريين الأحرار فتح أبوابه لانضمام مؤيدي السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، إنه باعتبار حزب المصريين الأحرار أول حزب سياسي يعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رسميا له؛ اتخذ الحزب خطوات جادة منذ إعلانه فى 3 يوليو، وعلَّق لافتات صريحة تفيد بأن السيسي هو المرشح الرسمي للحزب.

وأكد أن ذلك يأتي من قناعات كل أعضاء الحزب، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لتولي رئاسة مصر؛ لما ظهر منه من نجاحات تتوافق مع الخطوط العريضة للبرنامج العام والمبادئ والأهداف الخاصة بحزب المصريين الأحرار.

وأضاف “ناجي” لـ"صدى البلد"، أن خطة حزب المصريين الأحرار لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة تتجه فى أكثر من مسار، أولها فتح الباب لانضمام كل المحبين وكل الداعمين والمؤيدين للرئيس السيسي من كافة ربوع مصر.

ونوه بأن الحزب يرحب بيهم جميعا وبناء على ذلك تقدم عدد كبير من الشباب للانضمام للحملة الحزب لدعم الرئيس السيسي شعبيا، بالإضافة الى أن يقوم الآن بإعداد وتأهيل الشباب والمنضمين حديثا له للتعامل المباشر مع الشارع لتوعية المواطنين وفكرة اهمية المشاركة وتوضيح الصورة المصرية الحقيقية بعيدا عن تزيف الجماعات الإرهابية التى تتجه من خلال منصاتها الخبيثة لتشوية صورة مصر والقيادة السياسية.

وأكد رئيس المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يقوم بإعداد الشباب بشكل قوي لمتابعة العملية الانتخابية للوقوف على كل معطيات الحالة والتواصل المباشر من خلال شباب الحزب الموجودين داخل كل اللجان مع غرفه العمليات المركزية او الفرعية.

وقال إن أمانات المرأة لحزب المصريين الأحرار، وكل هيئات التنظيمية للحزب، تعمل بشكل دقيق وسريع، لافتا إلى أن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، يتابع بشكل شخصي كل كبيرة وصغيرة لاستكمال الهيكل العام للحملة الانتخابية الخاصة بدعم وتأييد الرئيس السيسي لتولية فترة رئاسية جديدة.