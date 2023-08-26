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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة اقتصادية: تنويع صناديق الاستثمار «تريند عالمي» يهم جميع رجال الأعمال

الخبيرة الاقتصادية
الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب

أكدت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، على أهمية التعديل الأخير الصادر عن سوق المال لجذب الاستثمار، موضحة أن هذه التعديلات سيكون لها دور هام في تنشيط تداول الصكوك خاصة لأن العالم حاليا يمر بأزمة التضخم، و إصدارها في هذا التوقيت سيساعد على جذب سيولة لمصر، واستغلال الموارد والأصول الموجودة بصورة جيدة.

وأوضحت "يعقوب"، خلال مداخلتها مع الإعلامية شيماء موسى، ببرنامج «بيزنس » المذاع على قناة صدى البلد 2، أن المستثمرين العرب يهتمون كثيرا بتداول الصكوك، وخاصة الصكوك الإسلامية باعتبارها سوق كبير عالميا، مؤكدة أن الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة شهد اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ومن جانب الصناديق السيادية العربية.

وأضافت "يعقوب"، أن التوسع في صناديق الاستثمار هي أحد أهم الآليات لجذب الاستثمار سواء من الأفراد أو المؤسسات، منوهة بأن تنويع صناديق الاستثمار هو تريند عالمي يهم جميع المستثمرين على مستوى العالم، يساعد على دخول شرائح جديدة من المستثمرين.

مصر من الدول الرائدة 

وتابعت، أن التنمية المستدامة لها بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي، مشيرة إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة و المشروعات الخضراء، و ظهر ذلك في استضافتها لمؤتمر المناخ.  

رانيا يعقوب الاقتصاد الاستثمار الإقتصاد المصرى الصكوك المناخ

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