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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنت خالته خطفته.. كشف غموض العثور على جثة طفل بـ رشاح قليوب

الطفل المجني عليه
الطفل المجني عليه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثة طفل، بعد اختفائه بحوالي 24 ساعة، حيث قامت سيدة منتقبة وأخرى برفقتها بخطف الطفل حال عودته من محل ألعاب إلكترونية بمنطقة عرب النجدي دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.
 

وجرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.
 

وأدلت المتهمتان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث أكدتا أنهما نظرا لمرورهما بضائقة مالية، قررا العزم وعقدا النية على اختطاف الطفل المجني عليه، ومساومة أسرته على مبلغ مالي نظيرا إعادته لهم، فقامتا باستدراج الطفل لتوصيلهما إلي أحد الأماكن، واشتروا أطعمة له، واصطحباه لمسكن المتهمة الثانية، وقدموا له عصير بعد أن وضعوا له عدد كبير من الأقراص المنومة.
 

وتابعتا، أنه في مساء يوم الواقعة، شعر الطفل المجني عليه بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فوضعتاه في جوال وقامتا بالتخلص من الجثة بإلقاءه برشاح القرية، وأرشدتا عن مكانه وتم العثور على الجثة وانتشالها ونقله للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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