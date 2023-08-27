قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين.

بعد وفاة عروسين بسبب السخان.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح طريقة استخدامه

‏تقدم جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، بخالص التعازي لوفاة عروسين بسبب سخان كهربائي وقال أن السخان الكهربائي أو سخان الغاز له ثقافة في التعامل وفي الشراء يجب اتباعها.

وداعا للكتب الخارجية.. بشرى من التربية والتعليم للطلاب خلال 10 أيام

زف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، بشرى سارة للطلاب بشأن الكتب الخارجية.

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد.

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

كشف أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب، أسباب دعم وتأييد حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

ليفربول يعلنها صريحة: لن نفرط في الأسطورة محمد صلاح

‏قال عثمان إبراهيم الناقد الرياضي أن محمد صلاح، أصبح حديث الساعة في أوروبا بسبب فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي حتى أن الامر وصل إلى المدير الفني لفريق ليفربول "يورجن كلوب" وتحدث في المؤتمر الصحفي وقال ان محمد صلاح ليس للبيع، لكي يعلنها ليفربول صريحة أن محمد صلاح ليس للبيع ولن يفرطوا فيه.

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم".

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم وضع التصور الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، وجارى تجهيز الحبر الفسفورى المستخدم فى الانتخابات.

مش هيتقل.. هاني الناظر يصدم أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على حلق الفنانة أسما شريف منير لشعرها؛ بسبب إجهاده وتساقطه، ورغبتها في زيادة كثافته.