عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

 

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة  استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين.

 

بعد وفاة عروسين بسبب السخان.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يوضح طريقة استخدامه

‏تقدم جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، بخالص التعازي لوفاة عروسين بسبب سخان كهربائي وقال أن السخان الكهربائي أو سخان الغاز له ثقافة في التعامل وفي الشراء يجب اتباعها.

 

وداعا للكتب الخارجية.. بشرى من التربية والتعليم للطلاب خلال 10 أيام

زف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، بشرى سارة للطلاب بشأن الكتب الخارجية.

 

الصحة تطمئن المصريين: خطورة متحور كورونا الجديد منخفضة .. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار٫ المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان٫ إنه لا يوجد ارتفاع في نسب الوفيات عالميا بسبب متحور كورونا الجديد.

 

مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

كشف أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب، أسباب دعم وتأييد حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

 

ليفربول يعلنها صريحة: لن نفرط في الأسطورة محمد صلاح

‏قال عثمان إبراهيم الناقد الرياضي أن محمد صلاح، أصبح حديث الساعة في أوروبا بسبب فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي حتى أن الامر وصل إلى المدير الفني لفريق ليفربول "يورجن كلوب" وتحدث في المؤتمر الصحفي وقال ان محمد صلاح ليس للبيع، لكي يعلنها ليفربول صريحة أن محمد صلاح ليس للبيع ولن يفرطوا فيه.

 

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

علق الإعلامي أحمد موسى، على انضمام مصر على مجموعة بريكس، قائلا:" مصر تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم".

 

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم وضع التصور الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية، وجارى تجهيز الحبر الفسفورى المستخدم فى الانتخابات.

 

مش هيتقل.. هاني الناظر يصدم أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على حلق الفنانة أسما شريف منير لشعرها؛ بسبب إجهاده وتساقطه، ورغبتها في زيادة كثافته.

 

التموين الدولار الخبز اخبار التوك شو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

الأخيرة لـ محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل بالدوري الإنجليزي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

سعر عيار 24 اليوم 27-8-2023

خد بالك من التيكيت.. لو عايز توفر فى فاتورة الكهرباء

للرحلات العائلية.. هيونداي مستعملة بـ 110 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ