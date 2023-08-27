أصيب بالجنون وتوفي.. جمال شقرة يكشف أول حادث عنف نفسي داخل الإخوان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن أول صدام داخل جماعة الإخوان تم من خلال ممارسة عنف نفسي على شخص اسمه أحمد رفعت.



وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أحمد رفعت كان يعاتب حسن البنا، قال له أنت قولت لنا تدربوا وجبنا سلاح وتدربنا في المقطم وقولت لنا هنحارب الإنجليز واليهود، وإحنا معملناش أي حاجة من ده ليه السلاح والتدريب؟".



وتابع: "عوقب أحمد رفعت عقاب شديد من حسن البنا، ليس بالضرب لكن تمت مقاطعته إلى أن تحول إلى مجنون، وذهب إلى القدس ومات هناك".



ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.