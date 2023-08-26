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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شقرة: حسن البنا تغلغل داخل مؤسسات الدولة

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن سهلًا وعمل على التغلغل داخل مؤسسات الدولة.


وكشف شقرة، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، عن علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: "كلمت الأستاذ وحيد حامد، وشرحت له؛ لأنه استند في مسلسل الجماعة على إن عبد الناصر إخواني، لأنه زار قبر حسن البنا، واستند أيضًا إلى أن عبد الناصر قرر فتح التحقيق في ملف اغتيال حسن البنا".

وأكد شقرة أن هذه كانت مناورة من جمال عبد الناصر، موضحًا أن عبد الناصر كان يحاول معرفة توجهات الجماعة وأفكارها، ولم يفعل ذلك فقط مع الإخوان لكن مع كل الاتجاهات السياسية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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