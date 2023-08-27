توقعات بموجة تعبئة جديدة في أوكرانيا

أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، علق دانيلوف على تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن العسكريين طلبوا منه زيادة التجنيد في الجيش، قائلا: "نعم الجيش يطالب، وعلى الأغلب سيكون هناك استدعاء إضافي، لكن هذا لا يعني أنه سيتجاوز الحدود التي اعتمدناها في 24 فبراير 2022".

وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن اليوم السبت، أنه اعتقل 4 موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري، كجزء من حملة مستمرة على الفساد، حيث ساعد هؤلاء المعتقلين، أشخاصًا على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضاف جهاز الأمن الأوكراني أن المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية، حيث ساعدوا المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني: "مقابل المال، عرض المسؤولون على المجندين التهرب من التعبئة على أساس وثائق وهمية حول عدم لياقتهم طبيًا للخدمة العسكرية".

ولفت إلى أن تكلفة مثل هذه "الخدمات" تصل إلى 10 آلاف دولار للشخص الواحد، مضيفًا أن "المبلغ يعتمد على الإطار الزمني لحل المشكلات والقدرات المالية للعملاء".