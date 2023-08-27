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الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم اللازم لتطوير الصناعات الثقيلة.. ونواب: يخفض فاتورة الاستيراد ويقلل الضغط على العملة الصعبة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم اللازم لتطوير الصناعات الثقيلة
كيف تدعم الدولة الصناعات الوطنية الثقيلة.. برلماني يجيب
برلماني: دعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة يخفض فاتورة الاستيراد

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا أمس السبت، مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وجه  الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أمر في غاية الاهمية من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تأتي من منطلق أهمية هذه الصناعات ودورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن دعم  الدولة للصناعات الثقيلة  يكون عبر عدد من الامور ابرزها توفير التمويل والإعفاءات الضريبية والمساعدة التقنية والتطويرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات الثقيلة ، مثل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية، ناهيك عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صناعات الصناعات الثقيلة.

وأشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وتابع هلال في تصريحات لـ صدى البلد إلى أن الصناعات الثقيلة الوطنية، يعمل بها آلاف العمال والموظفين ولذلك يجب أن يكون هناك دعما إضافيا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.

وثمن عضو مجلس النواب، توجه الدولة لتحفير الصناعات الثقيلة ومنحهم امتيازات في لتخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على الصناعات.

وأكمل عضو البرلمان أن دعم قطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب سيكون له دور فعال في خفض فاتورة الاستيراد.

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