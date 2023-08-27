عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهج تنظيم الإخوان في سلسلة اغتيالات الخصوم السياسيين.. فيديو

جمال شقرة
جمال شقرة

كشف جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن حقيقة عنف الجماعة الإرهابية وتزييفهم للحقائق التاريخية، ونهج التنظيم في سلسلة اغتيالات العديد من الخصوم السياسيين للاختلاف معهم.


وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن بيان حل الإخوان بعد 30 يونيو متطابق مع بيان حلها في الأربعينيات بسبب تطابق أفعالهم.


وأضاف: "قارنت بين الـ3 بيانات بحل جماعة الإخوان، وكان أكثرهم شرحاً وتفصيلاً البيان الأول بحل الجماعة على يد فهمي النقراشي، وتم اغتياله بعد البيان مباشرة على يد جماعة الإخوان الإرهابية، والبيان كان به تفاصيل كثيرة، وكانت نفس أسلوب التعامل بعد ثورة يونيو، فكان ما فعلته الجماعة في الأربعينيات وتم حل الجماعة بسببه، متطابق مع ما فعلوه بعد 25 يناير، وكتبت أنه على الدولة أن تترك الإخوان، وأنه على الإخوان ألا تكرر حدوتة الماضي، ولكنه لم يتعلموا وكرروا ما فعلوه".


وتابع: منذ بداية الأربعينيات اصطدمت علاقة الإخوان مع الثورة من تغلغهم مع الجيش، فكان جمال عبد الناصر يأخذ الضباط الذين كان يلمس فيهم وطنية ليترك تنظيم الإخوان ومنظمات اليسار الماركسي، فكان هناك تنظيم عسكري وطني، ومهارة عبد الناصر أنه جمع التنظيمات الصغيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

ترشيحاتنا

اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية .. شاهد

خبير علاقات دولية عن انضمام مصر لبريكس: العالم بدأ يتحرر سياسيا واقتصاديا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا والفلسفة

باريس سان جيرمان يفوز على لانس في الدوري الفرنسي

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ