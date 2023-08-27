نهج تنظيم الإخوان في سلسلة اغتيالات الخصوم السياسيين.. فيديو

كشف جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، عن حقيقة عنف الجماعة الإرهابية وتزييفهم للحقائق التاريخية، ونهج التنظيم في سلسلة اغتيالات العديد من الخصوم السياسيين للاختلاف معهم.



وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن بيان حل الإخوان بعد 30 يونيو متطابق مع بيان حلها في الأربعينيات بسبب تطابق أفعالهم.



وأضاف: "قارنت بين الـ3 بيانات بحل جماعة الإخوان، وكان أكثرهم شرحاً وتفصيلاً البيان الأول بحل الجماعة على يد فهمي النقراشي، وتم اغتياله بعد البيان مباشرة على يد جماعة الإخوان الإرهابية، والبيان كان به تفاصيل كثيرة، وكانت نفس أسلوب التعامل بعد ثورة يونيو، فكان ما فعلته الجماعة في الأربعينيات وتم حل الجماعة بسببه، متطابق مع ما فعلوه بعد 25 يناير، وكتبت أنه على الدولة أن تترك الإخوان، وأنه على الإخوان ألا تكرر حدوتة الماضي، ولكنه لم يتعلموا وكرروا ما فعلوه".



وتابع: منذ بداية الأربعينيات اصطدمت علاقة الإخوان مع الثورة من تغلغهم مع الجيش، فكان جمال عبد الناصر يأخذ الضباط الذين كان يلمس فيهم وطنية ليترك تنظيم الإخوان ومنظمات اليسار الماركسي، فكان هناك تنظيم عسكري وطني، ومهارة عبد الناصر أنه جمع التنظيمات الصغيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية".