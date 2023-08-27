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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال شقرة: عمر التلمساني قال عبد الناصر ضيع علينا الفرصة في فبراير 1954

جمال شقرة
جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن عمر التلمساني، قال إن جمال عبد الناصر ضيع عليهم الفرصة في فبراير 1954، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن يقضي على مجلس قيادة الثورة كلها بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد نجيب، وقبول “عبد الناصر” للاستقالة.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المظاهرات التي خرجت في ذلك الوقت كانت تهتف إلى السجن يا جمال، إلى السجن يا صلاح إلى السجن يا سارقي الثورة من الرجل الكبير.

وأكد أن القرارات التي صدرت في مارس 1954 لم تكن ديمقراطية، لأن عبد الناصر كان أمامه جماعة الإخوان التي حركت الدولة كلها ضدهم، فخرج وأعلن أن الجيش يجب أن يعود لثكناته، مشيرًا إلى أن أمين شاكر، مدير مكتب عبد الناصر، حكى عن الأيام الحاسمة في أزمة مارس، وعبد الناصر وقتها قال لهم "فوضوني شهر وأخلصكم من نجيب والإخوان"، وقد كان.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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