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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: الأهلي يواصل الضغط لحسم صفقة سوزا.. وموليكا خارج الحسابات

الاهلي
الاهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي يكثف من مفاوضاته خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع جوستافو سوزا، خلال الصيف الحالي.

وتابع حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن البرازيلي سوزا أدلى بتصريحات بالأمس فسرها البعض بتعثر مفاوضاته مع الأهلي، إلا أن تلك التصريحات كانت للضغط على إدارة ناديه الكوري الجنوبي، خاصة وأن اللاعب بدأ بالفعل التحضير من أجل الانتقال للأهلي.

وأوضح حتحوت، أن البرازيلي سوزا بدأ البحث عن مشتر لسيارته ولمنزله في كوريا الجنوبية، وبدأ يحزم حقائبه من أجل اللعب في الأهلي، وينتظر فقط موافقة ناديه.

وأكد حتحوت، إنه في حال فشل الأهلي في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، فإن هناك العديد من البدائل ولكن ليس من بينها الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، مشددا: "موليكا خارج حسابات الأهلي تماما بسبب مطالب ناديه المالية".


https://www.youtube.com/watch?v=okpXqUb8FuA

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