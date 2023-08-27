أستاذ تاريخ: عبد الناصر ضحك على الإخوان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن الرئيس الراحل محمد نجيب، أخبره أن عبدالناصر ضحك على الإخوان، وذهب لزيارة قبر حسن البنا، وقال إنه سيفتح التحقيق في وفاته، وأكد "نجيب"، أن الإخوان جماعة انتهازية ولم تقف إلى جانبه.

وأضاف "شقرة"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاح شادي وعمر التلمساني قالا له، أنهما اكتشفا أن عبدالناصر كان بيده كل الخيوط، ولم يرغبوا في أن يلدغوا من جحر الرجل الكبير مرتين فلذا ابتعدوا عنه.

وتابع، أن خطة "عبد الناصر"، أن الجيش سيعود لثكناته، مؤكدًا أن الضباط أنفسهم غضبوا على عبد الناصر بسبب هذا القرار.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.