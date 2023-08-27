خبير علاقات دولية عن انضمام مصر لبريكس: العالم بدأ يتحرر سياسيا واقتصاديا

‏قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إن تجمع بريكس أظهر للعالم بشكل واضح ثقة المجتمع الدولي في الدول التي انضمت إليه، مؤكدا أن بريكس له أبعاد سياسية واقتصادية، والوضع السياسي والاقتصادي غير منفصلين عن بعض ويسيرون في اتجاه واحد وهما وجهان لعملة واحدة.

‏‏وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن العالم الآن أصبح يتحرر سياسيا واقتصاديا وفي السابق كانت الولايات المتحدة هي التي تجلس على الكرسي وتدير العالم لكن الآن أصبحنا نسمع عن أقطاب مختلفة وهذه الأقطاب هي روسيا والصين.



‏وأضاف أن مصر تحديدا تم اختيارها بشكل واضح من أصل 23 دولة، لأن الدولة المصرية تحركت بشكل قوي جدا على جميع المستويات سواء داخليا او خارجيا.