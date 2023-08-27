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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم حسن شحاتة: صفقات البنك الأهلي قوية وهدفنا مركز متقدم بالدوري

صدى البلد

قال كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي إن الفترة المقبلة الفريق يستعد بقوة للموسم الجديد من أجل تحقيق مركز جيد فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" البنك الأهلي تعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة الحالية ولكن كان هدفنا التعاقد مع لاعبين بدون دفع أموال بشكل انتقال حر.

وأضاف:" منذ عودتي للبنك الاهلي أشعر براحة مع بابافاسيليو المدير الفني والان فى معسكر منذ أيام من أجل الاستعداد للموسم الجديد وهدفنا مركز متقدم فى جدول الدوري لأننا نملك جميع الإمكانيات.

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