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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على 2.5 طن حديد بالإسكندرية

أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أن الحي شن حملة بمنطقة الجمالية بأبيس بنطاق الحي، تم خلالها إيقاف أعمال بناء مخالف، وتم التحفظ على ٢,٥ طن حديد ، بالإضافة إلى فك الشدات الخشبة والتحفظ على الأخشاب ومعدات البناء ، وإحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد حبيب  على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أي مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة ، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.

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وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، وسامي أبو زيد مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومفتشي الإدارة، ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، ووحدة الإزالة الفورية بالحي، وكافة الجهات المعاونة المعنية.

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