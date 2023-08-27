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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم 27-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أغلي أعيرة الذهب وهو  عيار 24 الأغلي فئة نحو 2566 جنيه للبيع و2589 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-8-2023 في محلات الصاغة.

ومع بداية التعاملات شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا بدون أي تغيير في محلات الصاغة وذلك خلال في اليوم الأحد الموافق 27- 8 -2023.

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26 أغسطس 2023

أسعار الذهب تواصل الهبوط.. وهذا سعر عيار 21 اليوم السبت 26-8-2023

عيار 14


وبلغ أقل سعر جرام ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة، 1497 جنيه للبيع و 1510 جنيه للشراء 

 

عيار 21

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا  حوالي 2245 جنيه للبيع و 2265 جنيه للبيع .

 

عيار 18


وصل سعر عيار 18 نحو 1924 جنيه للبيع و 1941 جنيه للشراء.

 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 79.8 ألف جنيه للبيع و 80.12 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.57 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

الجنيه الذهب 


ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.96 ألف جنيه للبيع و 18.12 ألف جنيه للشراء.

 

تراجع الأسعار العالمية

تراجعت أسعار الذهب  بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة العالمية قد تراجعت مع ختام تعاملات الأسبوعية متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، عزم البنك الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتداول  الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات بالأسواق المحلية وخلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2265 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1915 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2583 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1937 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1507 جنيهات، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا،  واختتم التعاملات عند مستوى 2270 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1917 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع ختام تعاملات أمس الجمعة، وذلك على الرغم من تحقيق الذهب أفضل أسبوع له في ستة أسابيع، حيث ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع، ويعزي التراجع لتصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي،  خلال كلمته في ندوة جاكسون هول، حيث أكد على نية الفيدرالي في رفع الفائدة مرة أخرى

. وعلى الاستمرار في رفع معدلات الفائدة في مستويات متشددة حتى يتم ضمان هبوط مستدام للتضخم إلى 2%، حيث اعتبر، أن نمو الاقتصاد بشكل يفوق المتوقع وكذلك قوة سوق العمل قد تؤدي إلى الاضرار بخطة الفيدرالي لخفض الفائدة.

لا قيود علي الصناعة

 أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أنه لا توجد معوقات تواجه الصناعة، موضحًا أن اجتماع الشعبة الأخير كان لوضع حلول لـ المشكلات التي تواجه الذهب.
وأضاف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، في تصريحات له أن شعبة الذهب يجب أن يكون لها دور فعّال في عمليات التصدير، وأن هناك هدفًا بأن تكون مصر ضمن الـ 30 دولة الأولى في تصدير المشغولات من المعادن.
ولفت إلي أن هناك مشكلات تواجه عمليات تصدير المشغولات، ووزير التموين على المصيلحي يقوم بالتدخل ويحلها على الفور. 

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