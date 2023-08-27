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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف آخر التطورات بشأن مهاجم الأهلي الجديد

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تطورات جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد.

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: اخبار  وتنبؤات باسم مهاجم الاهلي الجديد  تتصدر  جميع الاخبار والنشرات وتشغل الرأي العام المصري .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

 

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

 

وقاد كولر فقرات فنية وتدريبية متنوعة للاعبين؛ حيث خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

 

 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران بدني وفني متنوع.

 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

 

وعاد فريق الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.

 

ويستعد الأهلي للسفر إلى النمسا لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر في إطار التحضيرات للموسم المقبل.

 

 

تصريحات فرج عامر مهاجم الأهلى الجديد - الأهلي صفقات الأهلي

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