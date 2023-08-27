تشير التحقيقات الأولية إلى أن حمولة السيارات الكهربائية على متن حاملة السيارات فريمانتل هاي واي في حالة قابلة للإصلاح، واندلع الحريق في 25 يوليو الماضي، قبالة سواحل هولندا، بينما كانت السفينة في طريقها من ألمانيا إلى مصر وعلى متنها ما يقرب من 3000 سيارة. فقد أحد أفراد الطاقم حياته بينما أصيب آخرون، واضطر البعض إلى القفز من فوق السفينة.

السيارات الكهربائية لم تكن السبب في حريق ناقلة السيارات المتجه لمصر

كان يشتبه في البداية أن الحريق نتج عن احتراق سيارة كهربائية، لكن السبب الرسمي لا يزال مجهولاً. ومع ذلك، يمكن أن تشير المعلومات الجديدة إلى أن الحريق لا علاقة له بالمركبات الكهربائية وأنه ناجم إما عن مركبة تعمل بالوقود الحفري أو شيء آخر تمامًا، وفي حديثه للصحافة الهولندية، قال بيتر بيردوسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis Salvage، إن ما لا يقل عن 1000 سيارة تبدو في حالة جيدة وقابلة للحركة تمامًا، بما في ذلك 500 سيارة كهربائية.

ولا يمكن قول الشيء نفسه عن المركبات الموجودة في الطوابق العليا. في حين تم الإبلاغ عن أن الطوابق الأربعة السفلية من الطوابق الاثني عشر للسفينة لم تتعرض لأذى نسبيًا من الحريق، إلا أن المستويات المتبقية تعرضت لأضرار بالغة. وفقًا لشركة Automotive Logistics، يقول بيردوفسكي أنه من الصعب الوصول إلى الطوابق الأربعة العليا، حيث تؤدي المركبات المنصهرة إلى "دمج الطوابق بالكامل مع السيارات".

السيارات الكهربائية لم تكن السبب في حريق ناقلة السيارات المتجه لمصر

وعلى الرغم من إخماد الحريق، إلا أن استعادة المركبات القابلة للإصلاح لا تزال صعبة بالنسبة للعمال. لا يزال هناك خطر من أن تؤدي المركبات المتضررة إلى حريق آخر، في حين أن المركبات الكهربائية مزودة ببطاريات عالية الجهد مشحونة بالكامل.

وستكون الخطوة التالية هي ضخ الزيت من السفينة قبل أن تتمكن الشركات المصنعة للسيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز، من فحص الوحدات المتبقية غير المتضررة والتأكد من إمكانية استعادتها.

مهما كان سبب حريق فريمانتل، فإن خطر حرائق المركبات الكهربائية على متن السفن هو الخطر الذي تحقق فيه كل من المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI).

من المقرر أن تقوم المنظمة البحرية الدولية بتقييم التدابير الجديدة للسفن التي تنقل المركبات الكهربائية. ويمكن أن تشمل هذه المواد الكيميائية الجديدة لإخماد النيران، وبطانيات إطفاء المركبات الكهربائية المتخصصة، وفوهات خراطيم إطفاء الحرائق التي تخترق البطاريات، ومقترحات لفصل المركبات الكهربائية.

أكد IUMI أنه حتى الآن، "لم يثبت أن أي حريق على متن السفينة كان ناجمًا عن سيارة كهربائية جديدة في المصنع"، قائلًا إنه يجب تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها عندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية.

وفقًا لمشروع بحثي مدعوم من IUMI، فإن حرائق المركبات الكهربائية ليست أكثر شيوعًا أو أكثر شدة من حرائق مركبات ICE، بالإضافة إلى ذلك، فإن السموم المنطلقة من كلا النوعين من النار متشابهة. ومع ذلك، لا يزال هناك خطر كبير يتمثل في الانفلات الحراري، والذي يمكن أن يحدث عندما تتعرض بطاريات السيارات الكهربائية للحريق.

في مثل هذا السيناريو، يمكن أن يكون إخماد حرائق بطاريات الليثيوم أيون أكثر صعوبة. على الأرض، غالبًا ما يقوم رجال الإطفاء بحفر حفر من الماء وإلقاء السيارات المحترقة فيها. في الحدود الضيقة للسفينة، يكون تعقيد إطفاء مثل هذه الحرائق أعلى بشكل كبير. إن وصول رجال الإطفاء، بالإضافة إلى تأمين معدات الوقاية الشخصية الصحيحة ونشر المعدات المناسبة لإخماد مثل هذا الحريق، يجعل معالجة هذه الحرائق أكثر صعوبة بكثير.