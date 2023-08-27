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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: 6 رعاة جدد لـ الزمالك في الموسم الجديد

صدى البلد

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رعاة جدد على أبواب الزمالك في الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك: 6 رعاة جدد على أبواب الزمالك في الموسم الجديد.

 

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك من أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": اللجنة الثلاثية للزمالك لم تصدر أي قرار بشأن غرامة كهربا، كما أنها تسعى إلى الحصول على مستحقات النادي كاملة، ولا تفكر نهائياً في تقسيط الغرامة


وأضاف: "اللجنة الثلاثية تسعى إلى توفير السيولة المالية لدفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بجانب حل أزمة القيد وتجديد عقود لاعبي الفرق المختلفة، وغرامة كهربا ستساهم في حل بعض الأزمات التي تواجه اللجنة".

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