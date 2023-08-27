صيدلي: 5 فئات أكثر عرضة لمتحور EG 5

قال الدكتور باهر السعيد، المتحور الجديد EG 5 هو شكل أشكال أوميكرون ونفس أعراضه التي تظهر في صورة نزلات البرد، وهو آخر سلالة منه، مؤكدا أنه يتركز على الجهاز التنفسي العلوي وليس شديد الخطورة أو يسبب وفيات.

وأوضح باهر السعيد، خلال لقائه ببرنامج "GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية حنان الحسيني، أن انتشاره سريع ولكنه ليس بنفس خطورة السلالات الأولى، ناصحا من يشعر بأي أعراض من سخونة أو نزلات برد أن يقوم بتناول أقراص باراسيتامول ويلتزم الراحة وشرب السوائل الساخنة.

ونوه، بأنه في حالة ظهور أعراض تنفسية يلزم زيارة الطبيب، وعدم القيام بإجراءات خاطئة مثل حقنة البرد التي يصر عليها البعض، مؤكدا أنها في غاية الخطورة وتقوم بتقليل المناعة، بجانب وجود الكورتيزون بها والذي يقوم برفع السكر أو الضغط، معقبا: "تركيبة عشوائية نحذر الناس من خطورتها وممكن تجعل الشخص أكثر عُرضة لمضاعفات كورونا".

الأشخاص الأكثر عُرضة

وأضاف، أن طرق العدوى تكون من خلال الرذاذ والنفس المباشر، ناصحا بارتداء الكمامة والحرص والحفاظ على تهوية المنازل والنظافة الشخصية، منوها بأن الأشخاص الأكثر عُرضة هم أصحاب المناعات الضعيفة، ومن لديهم أمراض صدرية وأيضا الحوامل وكبار السن.

