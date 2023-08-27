كواليس جلسة أوسوريو مع اللجنة المؤقتة في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس الجلسة التي جمعت بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.



وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مسئولي الزمالك وعدوا المدرب الكولومبي، بأنه سيتم صرف جميع المستحقات المتأخرة سواء المتبقية له أو أفراد الجهاز الفني أو اللاعبين وسيتم تجهيز مقدمات العقود لهم.



وتابع حتحوت، أن اللجنة أكدت للكولومبي أوسوريو وجود انتعاشة مالية كبيرة في الفترة المقبلة، وبأن أزمة القيد ستنتهي في الأيام المقبلة، وهناك تواصل مع كل الجهات لدفع أجزاء كبيرة وحل الأزمة، وبالتالي يمكن للنادي حل هذه الأمور والتعاقد مع اللاعبين الذين يريدهم.



كما تم الاستفسار منه عن الجهاز المعاون وإمكانية إجراء تغييرات إذا أراد ذلك إلا أنه طلب عدم المساس بهم في الفترة الحالية واستمرارهم جميعا، ورفض المدرب الكولومبي بشكل قاطع رحيل الجهاز الإداري، وأنه لا يريد أي أزمات في فريق الكرة، والجهاز الإداري.