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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي السابق: صلاح لن يكون شخصا طبيعيا حال رفض عرض اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

يرى رامي ربيع، مهاجم النادي الأهلي السابق، إن النجم المصري، محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، سيعاني هذا الموسم مع الريدز.

وقال رامي ربيع خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن إدارة ليفربول ستبحث عن الاستفادة المادية من عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح.

وتابع رامي ربيع، أن أداء ليفربول هذا الموسم أقل من المواسم الثلاثة الماضية، وأن محمد صلاح سيعاني في حال الاستمرار هذا الموسم مع ليفربول.

وأردف: "يجب أن تبحث إدارة ليفربول عن بديل في حال رحيل محمد صلاح، والفرعون المصري إذا رفض العرض المقدم له من اتحاد جدة سيكون شخص غير طبيعي".

رامي ربيع النادي الأهلي محمد صلاح ليفربول

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