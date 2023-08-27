موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

كشف كريم حسن شحاتة عن موقف والده من الترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة بعد طلبات الجماهير بترشحه .

وقال كريم حسن شحاتة إن والده أسطورة نادي الزمالك السابق لديه استعداد بشكل دائم فى أن يفيد النادي بأي موقع من أجل تحقيق الخروج من الأزمات الحالية.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" والدي لديه استعداد بشكل دائم أن يفيد نادي الزمالك ولكن بالطبع عبر الأمور الفنية وليس الإدارية.

وأضاف:" الفترة المقبلة تحتاج لجميع رموز نادي الزمالك من أجل الخروج من الأزمات الحالية تحديدًا المادية.