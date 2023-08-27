عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

حسن شحاته
حسن شحاته

كشف كريم حسن شحاتة عن موقف والده من الترشح لإنتخابات نادي الزمالك القادمة بعد طلبات الجماهير بترشحه .

وقال كريم حسن شحاتة إن والده أسطورة نادي الزمالك السابق لديه استعداد بشكل دائم فى أن يفيد النادي بأي موقع من أجل تحقيق الخروج من الأزمات الحالية.

وقال كريم حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" والدي لديه استعداد بشكل دائم أن يفيد نادي الزمالك ولكن بالطبع عبر الأمور الفنية وليس الإدارية.

وأضاف:" الفترة المقبلة تحتاج لجميع رموز نادي الزمالك من أجل الخروج من الأزمات الحالية تحديدًا المادية.

نادي الزمالك الزمالك حسن شحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

حقيقة ضم المصري البورسعيدي أشرف بنشرقي

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

تحذيرات من إعصار خطير يقترب على سواحل أمريكا

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

سعر الذهب اليوم 27 - 8 - 2023

أفضل طريقة لقراءة سورة يس.. محمد أبو بكر يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ