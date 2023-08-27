عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: يجب العودة للنظام الدستوري في النيجر وتفادي اللجوء للقوة

صدى البلد

أكدت الجزائر ضرورة تحقيق العودة للنظام الدستوري بالنيجر، وإعادة الاعتبار الكامل للحوكمة الديمقراطية في هذا البلد مع تجنيب النيجر والمنطقة بأسرها تداعيات اللجوء للقوة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب استقباله مساء /السبت/، من قبل الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، بأكرا.

وأضاف عطاف أنه أطلع الرئيس الغاني على المبادرات التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتعزيز مكانة ودور المسار السياسي في حل هذه الأزمة، لأن هذا المسار "يبقى وحده الكفيل بتحقيق الأهداف التي تلتف حولها جميع الشعوب والدول داخل الاتحاد الإفريقي، والتي تدعمها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وتابع إن هذه الأهداف التي حددها الرئيس الجزائري تتمثل في ضمان الاحترام الكامل والصارم للإطار القانوني الإفريقي المتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات.

وأضاف أن هذه الأهداف تشمل - أيضا - تحقيق العودة للنظام الدستوري بالنيجر، وإعادة الاعتبار الكامل للحوكمة الديمقراطية في هذا البلد، وكذلك الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي سواء من ناحية تكريس النهج الديمقراطي أو من ناحية مكافحة الإرهاب، و دعم الاستقرار في البلاد بصفة مباشرة و في المنطقة بصفة غير مباشرة.

أما الهدف الرابع والأخير، فيتمثل - بحسب الوزير الجزائري - في تجنيب النيجر والمنطقة بأسرها تداعيات اللجوء للقوة ومخاطر التدخلات الخارجية التي تنذر بتأجيج الأوضاع في هذا البلد والمنطقة برمتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك في مرمي النيران.. دعوى قضائية ضد SpaceX لتمييزها ضد اللاجئين

هل يجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات؟ الإفتاء تجيب

أستاذ بطب النساء والتوليد: عملية زراعة الرحم معقدة ولم تحدث في الشرق الأوسط

على طريقة الـ«مافيا».. رولز رويس جوست تظهر بتعديل أكثر غموضًا| صور

تنسيق الجامعات 2023.. موعد تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة والكليات المتاحة

للأسبوع الـ 34 .. تجدّد الاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ