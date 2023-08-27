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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الآلاف يحتشدون في ساحة الاحتفالات الكندية بمناسبة شهر التراث المصري

صدى البلد

احتشد الآلاف من الكنديين من أصول مصرية، في ساحة الاحتفالات بمدينة مسيساجا الكندية؛ للاحتفال بنهاية فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري.

شمل المهرجان، الذي نظمته الهيئة الكندية للتراث المصري، وامتد على مدار يومي الجمعة والسبت - فعاليات فنية وثقافية، بمشاركة العديد من الفنانين المصريين والعرب والأوركسترا الكندية العربية.

وشهد المهرجان الأضخم من نوعه - الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري - مقابلة مع أحد نجوم هولييود النجم الكندي العالمي من أصول مصرية، مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين.

يذكر أن المهرجان المصري "أضخم المهرجانات الترفيهية في شمال أمريكا وكندا"، ضم نخبة من الفنانين والمطربين والموسيقيين والعروض الفولكلورية.

وتأسست الهيئة الكندية للتراث المصري عام 2019 كمنظمة غير ربحية، وتهدف إلى تعزيز والحفاظ على التراث المصري في كندا للأجيال الحالية والمستقبلية، وتهدف الهيئة - أيضا - إلى تنظيم الاحتفالات المستدامة بالتراث المصري الكندي، من جيل إلى جيل.

كما تعمل الهيئة على إبراز دور المصريين المهم - كجالية - ونقل صورة مصر الحضارية للكنديين، وأيضا تكريم المميزين من الجالية في كل المجالات وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني المصري بكندا، ودعم رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المصرية.

بدأ الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو - لأول مرة - بفضل الجهود المبذولة من قبل النائب شريف السبعاوي والجالية المصرية في كندا. وتمت مناقشة وتصويت مشروع القانون (106)؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور؛ مما يمثل خطوة مضيئة تبرز الدور المحوري لمصر وتاريخها المتنوع والغني.

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