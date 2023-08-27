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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تتخلص من الجراثيم العالقة بـ هاتفك الذكي؟

هاتف ذكي
هاتف ذكي

يحتوي الهاتف الذكي على الملايين من البكتيريا والجراثيم أكثر من مقعد المرحاض، ولهذا السبب يجب عليك تطهير الجهاز الذي يلامس بشرتك بانتظام عدة مرات طوال اليوم، كما يمكن أن يساعد تنظيف هاتفك أيضا في جعله يدوم لفترة أطول، ولكن كم مرة يجب عليك؟.

من الناحية المثالية، يجب عليك تنظيف هاتفك الذكي مرة واحدة على الأقل يوميا، يمكنك اتباع بعض التعليمات لتنظيف جهازك بحرص شديد، حيث قد يؤدي تنظيف جهازك بطريقة خاطئة إلى إزالة الطبقات التي تحمي أغلفة الهواتف الذكية، لذا سنعرض لك خلال السطور التالية الطرق الأكثر شيوعًا لتنظيف هاتفك من الجراثيم والبكتيريا بالطريقة الصحيحة، خاصة بالنسبة للهواتف المصنفة لمقاومة الماء.

 

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1. استخدم مناديل مطهرة لتنظيف هاتفك:

إذا أمسكت هاتفك بعد لمس مقبض باب عام، فقد يكون أول شيء يجب أن تفكر به هي تنظيفه بالكحول، ولكن يمكن أن يؤدي وضع الكحول المباشر على شاشة هاتفك إلى تجريده من الطبقات الواقية من الماء والزيوت التي تمنع السوائل من إتلاف شاشة هاتفك والمنافذ الأخرى.

لذا تقترح بعض مواقع الويب تحضير مزيج من الكحول والماء،  أو استخدام مناديل مطهرة تحتوي على 70% من كحول الأيزوبروبيل لتنظيف شاشة هاتفك، أو يمكنك رش الكحول مباشرة على قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر ومسح جهازك أثناء إيقاف تشغيله وفصله.

2. تخلص من بصمات الأصابع على هاتفك:

من الصعب منع تلطخ بصمات الأصابع لأن بشرتك تنتج الزيوت باستمرار، وهذا يعني أنه في كل مرة تمسك بها هاتفك، لابد أن تترك بصمات الأصابع عليه، وتعد الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لتنظيف شاشتك هي باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، إذا كانت الشاشة في حاجة ماسة إلى التنظيف، فاستخدم الماء المقطر لترطيب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة ثم امسح شاشتك، وتجنب رش الماء مباشرة على الشاشة، كما يمكنك اتباع هذه الطريقة على الجزء الخلفي والجوانب من هاتفك أيضا.

3. قم بإزالة الغبار والوبر من منافذ هاتفك:

يمكن أن يعلق الوبر والأتربة في المنافذ الصغيرة لهاتفك وفي الشقوق حيث تلتقي الشاشة بالجسم، أفضل طريقة لإزالة الأشياء العالقة بمنافذ جهازك هي الشريط اللاصق، يمكنك وضعه على مكبر الصوت، ثم لفه ووضعه بلطف في المنافذ، ستؤدي لزوجة الشريط إلى سحب أي وبر أو أتربة قد تكون عالقة في هاتفك.

كيفية تنظيف الهواتف المقاومة للماء

إذا كان لديك هاتف مقاوم للماء، بتصنيف IP67 وما فوق فيمكنك شطفه بالماء، على الرغم من أن هذه الهواتف، مثل هواتف iPhone 13 وGalaxy S الجديدة، يمكنها تحمل الغمر لمدة تصل إلى 30 دقيقة في ما يصل إلى 3 أمتار من الماء، إلا أن هناك فكرة أفضل بكثير من غمر الهاتف أسفل الماء الجاري تحت الصنبور مما يؤدي إلى دخول الماء إلى المنافذ، وذلك باستخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف هاتفك، ثم جفف هاتفك بقطعة قماش جافة وناعمة لإزالة الماء. تأكد من تجفيف جميع مكبرات الصوت والمنافذ.

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