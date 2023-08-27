حدث ليلا.. محمد صلاح ينتقل ينتقل إلى الدوري السعودي.. تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فئات أكثر عرضة لمتحور EG 5

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023



أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس



وفاة شخص صعقا بالكهرباء في المنيا



أبو مكة إلى "مكة"| صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي



موعد آخر مباراة لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد الانتقال لـ اتحاد جدة



حضور جماهيري كبير بحفل كايروكي في العلمين



آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023



صيدلي: 5 فئات أكثر عرضة لمتحور EG 5



تحذيرات من إعصار خطير يقترب على سواحل أمريكا



للأسبوع الـ 34 .. تجدّد الاحتجاجات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية

أول تعليق من البيت الأبيض على إطلاق النار في فلوريدا



