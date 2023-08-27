النساء والذهب.. ليلة القبض على "قذافي" سفاح الجيزة| القصة كاملة

كانت ملامحه هادئة لا توحي بالشر ، درس القانون ولم يعمل به، زوج خائن و صديق غادر ورجل أعمال لا يستأمن اجتمعت فيه كل صفات الانحطاط وفارقته كل صفات الرحمة و الرأفة والخوف من الله.

من هو سفاح الجيزة..

الاسم قذافي فراج عبد العاطي عبدالغني ، قاتل متسلسل تخلص من 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتى 2017 وصاحب القضية المعروفة إعلاميًا "بسفاج الجيزة” ولد عام 1973 بمنطقة بولاق الدكرور الجيزة ، تخرج من كلية الحقوق ولم يعمل بالمحاماة بل عمل بالتجارة والأعمال الحرة وكان يمتلك سلسلة مكتبات ومصنع للعب الأطفال.



صاحبه استأمنه فدفنه..

“المهندس رضا”هو أول ضحايا “السفاح” كان يعمل بالسعودية اعتاد أن يرسل مدخراته إلى قذافي لكي يسثتمرها باعتباره محل ثقة دون أن يعلم أن صديقه خدعه واستولى على تلك الأموال والممتلكات بموجب توكيل رسمي أقنع رضا بتحريره وفي عام 2015 عاد رضا فجأة وطالب بتصفية الحسابات المالية بينهم فأعد المتهم خطة لازهاق روحه فدعاه إلى تناول العشاء في منزله بمحافظة الجيزة حينها وضع له سم في الطعام ولم يمر سوى دقائق ولفظ المهندس أنفاسه الأخيرة.

في نفس الوقت قام قذافي بحفر حفرة عمقها مترين داخل إحدى غرف منزله ودفنه بها، ايقن قذافي وقتها انه تخلص من الجثة تمام ولكي يضلل أسرة القتيل أرسل رسالة من الهاتف المحمول الخاص بالضحية إلى زوجته مفادها أن الشرطة ألقت القبض عليه من دون تفاصيل أخرى.

فاطمة مراته سرقته فقتلها

استولت "فاطمة" على 400 ألف جنيه من أمواله لأنها كانت تخشى أن يتزوج بأخرى وبعد محاولات لإعادة الود بين الزوجين رفضت إعطاءه الأموال، غضب قذافي من أفعالها وأعد حفرة مشابهة لتلك التي دفن بها صديقه وبعد أيام من الواقعة الأولى قام بالتخلص من زوجته ثم دفنها في حفرة داخل غرفة أخرى وبجوارها مصوغات خاصة بها بغرض تأكيد أن المال لا قيمة له بحسب اعترافاته في تحقيقات النيابة.

نادين والمخرج السينمائي والقاتل قذافي..

"نادين" هي فتاة تعمل في إحدى المكتبات التي استولى عليها من الصديق رضا بناء على التوكيل العام الذي حصل عليه منه وكانت تقف عائقا أمام زواجه من شقيقتها وهددته بفضح أمره أمام أسرتها ما لم يتوقف عن مخططه للزواج من شقيقتها فقام بإستدراجها لمنزله وتخلص منها بنفس الطريقة ودفن جثمانها بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة، ثم أوهم أسرة نادين أن ابنتهم على علاقة بمخرج سينمائي وأنها تهوى الفن والتمثيل وهربت إلى إحدى الدول العربية ما دفع الأسرة للتكتم على الأمر حتى لم يتم تحرير محضر بتغيب ابنتهم .



“ياسمين”وبلاغ بالنصب ..

في تلك الفترة انتحل القذافي صفة ضحيته الأولى المهندس رضا وباع كل أملاكه وعقاراته التي استولى عليها وتوجه إلى الإسكندرية، وهناك واصل ارتكاب جرائمه، تعرف على ضحيته الأخيرة "ياسمين"حيث قام بخنقها و ذلك عقب اكتشافها عملية النصب والاحتيال التي تعرّضت لها من قبله بعد أن أشترك مع خطيبها في بيع شقة تملكها و الحصول على مبلغها و قاموا يتقاسم المبلغ بينهم دون إعطائها الأموال فعقد المتهم العزم على التخلص منها خلال استدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة وخنقها حتى فارقت الحياة و قام بدفنها داخل إحدى الغرف في المخزن، و ذلك للتخلص من تهديها له بتقديم بلاغ بعملية النصب.

الذهب.. وليلة القبض علي قذافي



ورغم براعة هذا السفاح فى ارتكاب الجرائم وعدم ترك أى أدلة خلفه تكشف هويته إلا أنه واثناء قيامه بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة وهي طبيبة صيدلانية افتضح أمره نتيجة شريط لإحدى كاميرات المراقبة وكشف الفيديو أنا لأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة ليتم إلقاء القبض عليه.

حينها كانت أسرة المهندس رضا الضحية الأولى لم تتقف عن السؤال عنه وكلفت محامي للبحث عنه ووصلت معلومة لمحامي الأسرة بصدور حكم قضائى صدر ضده وعندما ذهبت الأسرة لمقابلته في سجن الاستئناف بالإسكندرية اتضح أن الشخص المحبوس باسم المهندس رضا، هو قذافي فراج فتقدمت الأسرة ببلاغ للنائب العام للتحقيق وفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب، وبمواجهة القذافي اعترف بارتكابه بكافة الجرائم.

في 24 مارس عام 2021.. أول إعدام

كان قذافي على موعد مع أول حكم إعدام يصدر ضده من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عمادة عطية لاتهامه في قضية التخل من صديقه المهندس رضا، و بعد مرور 3 أيام من حكم الإعدام الأول في 27 مارس عام 2021، صدر حكمًا ثانيًا بإعدام "قذافي فراج" من محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بازهاق روح "نادين" طالبة كلية الحقوق، و زوجته "فاطمة"، و 5 أبريل من عام 2021، صدر من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، باعدامه لاتهامه بالتخلص من المجنى عليها "ياسمين".