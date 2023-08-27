عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شاب يبلغ من العمر 22 عاما محبوس لاتهامه بخطف طفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات وهتك عرضها بالتحايل وبالقوة مستغلا حداثة سنها واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها:

نص اعترافات المتهم

س/ کم عمرك تحديدا وما مستواك التعليمي والدراسي؟

انا عندي ٢٢ سنة وبشتغل عامل

س/ وما هي وسيلة تعايشك ومصدر رزقك؟

ج/ انا باخود في اليوم 300 جنيه تقريبا .

س/ و این تقيم تحديدا؟

ج/ انا ساكن في البدرشين

س/ ما هي حالتك الاجتماعية؟

ج/ انا مش متجوز بس خاطب

س/ ما هي صلتك بالمجنى عليها ؟

ج/ انا اعرفها من الشارع عندنا وهي بتلعب مع اختي الصغيرة دايما

س وما هو عمر المجنى عليها؟

ج عندها 8 سنين تقريبا

س/ وما هي المسافة الفاصلة بين محل سكنك ومحل سكن المجني عليها؟

ج/ الفرق بينا بيتين بس تقريبا

س/ وما هي تفصيلات اقرارك وارتكابك الواقعة؟

ج اللي حصل إني إمبارح الساعة 3 مساء تقريبا في البيت عندي كنت قاعد قدام بيتنا وشوفت صاحبة اختي الطفلة وهي بتلعب معاها، وجت قالتلي خد خمسة جنيه ورق وهات خمسة جنيه صحيحة روحت مديها الفلوس وملك فضلت في الشارع وقولتها تعالي اطلعي عندنا وروحت ماسك ايديها اليمين وزقتها من ضهرها علشان تدخل البيت وروحت قافل المفتاح بتاع باب البيت من برا.

ولما دخلت البيت طلعنا الدور الأول علشان ده مكان البيت اللي أنا ساكن فيه وروحت مقعدها على السلم وحاضنها .

وسيطرت عليها وبعدها عملت علاقة كاملة معاها وروحت ملبسها البنطلون بتاعها ولبست أنا كمان البنطلون بتاعي وروحت ممشيها قولتلها روحي خلاص وبعدها لقيت الشرطة عندنا وقبضوا عليا

واعترفت بكل حاجة ليهم وده كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف المتهم بالإكراه طفلة بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه وما ان ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة ، فتمكن بتلك الوسيلة من أقصائها بعيدا عن اعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها كاشفا ومتحسسا لمواطن عفتها واعتدى على فرجها.

