توطين صناعة السيارات.. الجمهورية: انضمام مصر لبريكس يوفر بدائل اقتصادية واسعة

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن انضمام مصر لمجموعة دول "بريكس" يوفر بدائل اقتصادية واسعة وفرصاً للتبادل التجاري والتمويل لدفع عجلة التنمية للأمام.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "استنساخ صناعة السيارات في مصر" - أن التوجيهات الرئاسية المستمرة لتطوير وتحسين بنية الاستثمار في مصر وتوطين صناعة السيارات تفتح الباب واسعا مع انضمام مصر لـ «بريكس» لنمو اقتصادى واعد.. وجاء انضمام مصر ليعكس الدور الحيوي الناشط للاقتصاد المصري وسط الاقتصادات الناشئة بحسب التقارير الدولية.

وأضافت "في هذا الإطار جاءت اجتماعات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي على هامش قمة (البريكس) مع ديفيد كوفي الرئيس التنفيذى للرابطة الإفريقية لصناعة السيارات بعد جولة تفقدية على مركز تحديث صناعة السيارات ومواقع الانتاج والتجميع ومراحله والتجربة الجنوب إفريقية في ذلك، حيث التقى رئيس شركة فورد إفريقيا نيل هيل ومايك ويتفيلد المستشار الاستراتيجي لشركة نيسان وعدد من المسئولين عن أعمال تصنيع السيارات والمصنعين في إفريقيا وكبار المسئولين عن استراتيجية صناعة السيارات الأوروبية والأسيوية".

وأوضحت (الجمهورية) أن الاجتماع عكس اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لصناعة السيارات، ومن خلال تجربة إفريقية ناجحة في شراكة توطين هذه الصناعة واستراتيجية مصر في ذلك، اعتمدت على التعاون مع القطاع الخاص خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة للنهوض بصناعة السيارات ولديها مناطق صناعية ولوجستية مميزة جاذبة للاستثمار في تكنولوجيا صناعة السيارات، خاصة ما يمكن أن توفره المناطق المقترحة لكي تكون مركز تصدير لمصنعي المكونات العالمية في شرق بورسعيد.

توطين صناعة السيارات

وأكدت أن توطين صناعة السيارات في مصر سيجعلها مركزا للصادرات مع الشركات العالمية في مناطق كثيرة في العالم العربي وإفريقيا، حيث إنه يمكن استنساخ نموذج تصنيع وتصدير السيارات في مصر في أماكن كثيرة جاذبة للاستثمار الدولي في هذه الصناعة، كما أن مصر نفسها تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، وهذا سيكون ترجمة عملية للتوجيهات الرئاسية بتوطين هذه الصناعة، خاصة أن مصر تمتلك الكوادر الفنية المدربة، إضافة إلى القدرة على استيعاب التكنولوجيا العالمية في التطوير المستقبل لهذه الصناعة وتوطينها في مصر يجعل صناعة السيارات تمثل رقما مهما في الناتج القومي والمساهمة في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة وإقامة مراكز تأهيل محلية وإقليمية لهذه الصناعة الواعدة في المنطقة.