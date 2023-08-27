خلال أيام.. الهند تستعد لإطلاق أول مهمة فضائية لدراسة الشمس

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أنها تستعد لإطلاق القمر الصناعي «أديتيا إل 1» في أول مهمة مدارية شمسية لها، ومن المقرر أن يكون في 2 سبتمبر القادم.

ويأتي ذلك بعد نجاح مهمة مركبة «تشاندرايان» الفضائية التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على سطح القمر.

ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أكد مدير مركز التطبيقات الفضائية في مدينة أحمد أباد، نيلش إم ديساي، أن القمر الصناعي «أديتيا إل 1» جاهز على منصة الإطلاق.

وسيحمل القمر الصناعي «أديتيا إل 1» سبعة أدوات لدراسة الغلاف الجوي الشمسي والعواصف المغناطيسية الشمسية وتأثيرها على البيئة المحيطة بالأرض. ,ستساعد هذه الملاحظات العلماء على فهم سلوك أقرب نجم لنا بشكل أفضل وكيفية تأثيره على كوكبنا.

كما سيتم وضع القمر الصناعي في مدار هالة حول نقطة «لاجرانج 1» (إل 1) من نظام الشمس والأرض، والتي تبعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن الأرضK مما يسمح بالمراقبة المستمرة للأنشطة الشمسية. والجدير بالذكر أن الوضع سيساعد Aditya L1 «أديتيا إل 1» على دراسة الشمس دون عائق من الاحتجاب أو الكسوف.