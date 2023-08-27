استمرت 3 ساعات.. حالة طوارئ في أوكرانيا بسبب غارات روسية على كييف

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

واضاف الجيش الاوكرانى في بيان له إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة، حسبما أفادت رويترز.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن هناك تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا، ذلك لمدة ثلاث ساعات متواصلة يوم الأحد قبل إعلان زوال الخطر.

وقال سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تيليجرام: “دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافا معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف”.