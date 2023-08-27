نفوق الحيوانات اختناقاً وتهديد للتنوع البيولوجي.. غابات اليونان تحترق.. شاهد

اجتاحت موجة جديدة من الحرائق متنزهين وطنيين يتمتعان بتنوع بيولوجي نادر في اليونان، وفي يوليو، استعرت النيران على جزر رودوس وكورفو وإيفيا وجزء من منطقة أتيكا المحطية بأثينا، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

اندلاع مئات الحرائق في أرجاء البلاد

وأفاد التقرير، انه في شمال شرق اليونان في متنزه ناتورا 2000 في منطقة داديا المعروفة عالميا بالطيور الجارحة، توقع رئيس بلدية مدينة سوفلي بانايوتيس كالاكيكوس أن تكون "الأضرار البيئية لا تحصى جراء هذا الحريق" الذي اندلع في 19 أغسطس.

ورأت دورا سكارتسي مديرة جمعية حماية التنوع البيولوجي في تراقيا أن عدد عناصر الإطفاء المنتشرين في هذه الغابة التي تشملها إجراءات حماية من الأفضل في أوروبا وسبق أن تعرضت لحريق في 2022، "زهيد بسبب خطورة الوضع على كامل الأراضي اليونانية".



وسجل اندلاع مئات الحرائق في أرجاء البلاد في الأيام الأخيرة بينها حريق كبير عند مشارف أثينا.