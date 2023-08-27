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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مهلة نهائية وعروض خيالية| تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

يضع نادي اتحاد جدة السعودي الرتوش الأخيرة لإتمام التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي والانتقال إلي الدوري السعودي. 

وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.

وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري، بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.
صدى البلد يستعرض آخر المستجدات بشأن ملف رحيل محمد صلاح عن ليفربول للانضمام الي صفوف اتحاد جدة السعودي. 

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تفاصيل رحلة رئيس الاتحاد لضم محمد صلاح 
 

وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية فقد عاد أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة، للسعودية، من انجلترا دون نتائج تذكر على صعيد صفقة محمد صلاح.

وكشفت مصادر مطلعة، أن محمد صلاح لا زال يتمسك بقرار الرحيل للدوري السعودي، لكن وكيل أعماله نفى الأمر، بسبب رغبته في الحصول على مبلغ أعلى.

وقالت المصادر “الصفقة قد تحسم في حالة واحدة فقط، وهي تقديم مبلغ ضخم يسيل له لعاب المسئولين في ليفربول من أجل التخلي عن محمد صلاح”.

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محمد صلاح مش للبيع 

كشف يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من رحيل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي: ليس لدينا عرض لانضمام محمد صلاح إلى اتحادة جدة، صلاح لاعب في ليفربول وكل الأشياء التي نقوم بها ضرورية".

وأضاف:" إذا كان هناك شيء، فالإجابة ستكون لا، مو لليس للبيع".

واختتم:" محمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع ليفربول، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه، إنه لاعبنا، لذا لا يوجد ما يمكن قوله حقًا".

كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 

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آخر مهلة لضم محمد صلاح

كشفت تقارير اعلامية عن اخطار محمد صلاح ادارة نادي ليفربول برغبته في الانضمام إلى الاتحاد السعودي لخوض تجربة جديدة.  

وذكرت التقارير أن الاتحاد السعودي قدم عرضًا لضم محمد صلاح مقابل 100 مليون دولار والأمور في يد النادي ويورجن كلوب الآن .

وقال الصحفي رودي جاليتي:   
غدا الاثنين هي المهلة المحددة أمام نادي ليفربول للرد على صفقة انتقال محمد صلاح الى صفوف نادي الاتحاد السعودي.

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محمد صلاح يخوض آخر مباراة 

أكدت تقارير سعودية أن محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول أمام فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد بعدها سيتوجه لدبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة السعودي.
 

وبحسب برنامج الديوانية المذاع عبر قناة الرياضية السعودية فإن محمد صلاح سيخوض اليوم آخر مبارياته مع فريق ليفربول قبل الانتقال رسميًا لفريق اتحاد جدة السعودي.

ويتجه محمد صلاح إلي دبي بالإمارات للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام الاتفاق مع فريق اتحاد جدة السعودي.
 

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سر تمسك الاتحاد بضم محمد صلاح

 كشفت تقارير إعلامية عن سر تمسك نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع محمد صلاح فى ميركاتو الصيف.

أفادت التقارير أن استهداف المسؤلين عن الرياضة فى السعودية التعاقد مع محمد صلاح والتصميم علي التعاقد مع النجم المصري بأي مبلغ مادي واغراءات لا حصر لها ماهو إلا استهداف للجمهور المصري لمتابعة الدوري السعودي من خلال تواجد ايقونة مصرية مثل محمد صلاح. 

أشارت التقارير الي أن الجمهور المصري الاكثر تأثيرا في المنطقة العربية وأحد أهم أسباب نجاح أي بطولة يتابعها لافتين الي ان التعاقد مع محمد صلاح  يعني بالتبعية ارتفاع نسب المشاهدة والمتابعة. 

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر الوطني الدوري السعودي اتحاد جدة السعودي يورجن كلوب

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