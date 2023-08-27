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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان طويل ملون من الصدر، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسه فيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.

 

 

في كل أسبوع حكاية" هو الاسم النهائي للمسلسل بعدما كان يحمل اسم "حكايات متقاطعة" قبل تغييره إلى "أناواللى بحبه" حتى تم الاستقرار على "في كل أسبوع حكاية"، والعمل إنتاج شركة "سيلمديا - مها سليم".

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقاتتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، وذلك في إطار اجتماعي أسري. 

 

إطلالات كارولين عزمي

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