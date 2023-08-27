عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فئات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

أصدر الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أخيراً تقريراً مثيراً للجدل يؤكد أن طولك يمكن أن يحدد مدى تعرضك لخطر الإصابة بالسرطان، ورأى فريق البحث عن الأدلة العلمية أن هناك علاقة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والإصابة بالسرطان.

 

وكشفت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
 

وأشارت الى أنه "على كبار السن أن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر. لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية". وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

 

وقد حددت الأخصائية 5 فئات الأكثر عرضة للسرطان جاءت على النحو التالي:
الفئة الأولى: كبار السن
لذلك تنصح الاخصائية النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويا، كما تنصح كلا الجنسين بتنظير القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.

الفئة الثانية: المدخنون
حيث أن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغيرهم.
الفئة الثالثة: الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.

الفئة الرابعة: الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة
لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.

الفئة الخامسة: الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية
مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري (الذي يحفز سرطان عنق الرحم) والتهاب الكبد B و C (سرطان الكبد) وفيروس إبشتاين بار (سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي).
 

خطر الإصابة بالسرطان سرطان الغدد الليمفاوية سرطان عنق الرحم الاصابة بالسرطان إصابة بالسرطان الإصابة خطر الإصابة أبحاث السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانتظام

مصرع 5 من المارينز.. أول فيديو للمروحية الأمريكية المنكوبة في أستراليا

خلص على جدته وسرق ذهبها| تفاصيل مثيرة فى أغرب جريمة بالبحيرة.. شاهد

بعد تصدرها التريند .. 10 صور أثارت ضجة لـ هيفاء وهبي

وزير التموين: 1.5 مليار جنيه استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر

حزب مصر أكتوبر يعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ