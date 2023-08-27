مسئولون بـ «الليكود» يحذرون من إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة

وصف مسؤولون في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، اليوم الأحد، فكرة الذهاب إلى إجراء انتخابات إسرائيلية، كوسيلة للتعامل مع الاحتجاجات الشديدة ضد التعديلات القضائية، بـ"انتحـ ـار جماعي لمعسكر اليمين".

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية فقد اقترحت فكرة إجراء الانتخابات داخل حزب الليكود باعتبارها "استفتاء نهائيا" على قضايا التغييرات في النظام القضائي، وذلك على خلفية آخر استطلاعات الرأي التي نشرت نهاية الأسبوع، والتي تشير إلى أن معسكر نتنياهو اليميني في أدنى مستوياته الانتخابية.

وحذر مسئولون الحزب اليميني، من انهيار الائتلاف الحكومي على خلفية استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية تلك الأحزاب في حال جرت أي انتخابات جديدة.

وتطالب بعض الأصوات داخل الحزب الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتجنب المضي قدمًا في الإصلاحات القضائية ومحاولة التوصل لاتفاق بشأنها وتعزيز مكانة الحكومة الحالية من خلال الدفع باتجاه تحسين الاقتصاد والأمن وغيرها لتكون رصيد لأحزاب اليمين في الانتخابات المقبلة.