بالتعاون مع حياة كريمة.. محو أمية 468 ألف مواطن منذ 2020|فيديو

أكد محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، أن مبادرة حياة كريمة هدفها الارتقاء بحياة المواطن المصري وتتبنى الفكر التنموي الكلي ، معقبًا:" حياة كريمة هي العدالة الاجتماعية في أبهى صورها".



وقال "ناصف"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إن الهيئة العامة لتعليم الكبار وقعت بروتكول تعاون مع مبادرة حياة كريمة، حيث تم محو أمية نحو 468 ألف مواطن منذ انطلاق المبادرة في 2020 وحتى الآن.



وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، إلى أن العام الماضي فقط تم محو أمية 172 ألف مواطن، موضحًا أن أكثر محافظة استفادت من جهود الهيئة هى جنوب سيناء، حيث تحررت من الأمية.