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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عدد حالات الأطفال ضحايا القاتلة البريطانية لوسي ليتبي

القاتلة المتسلسلة
القاتلة المتسلسلة لوسي ليتبي

أكد الدكتور ديوي إيفانز، كبير خبراء الادعاء في محاكمة القاتلة المتسلسلة لوسي ليتبي لوزارة الصحة البريطانية ، أنه اكتشف حالة أخرى على الأقل من حالات التسمم بالأنسولين ومحاولة قتل محتملة أخرى، حيث يعتقد أن طفل قد تم حقنة بالهواء لكنه نجا في الفترة التي كانت تعمل بها الممرضة لوسي ليتبي في مستشفى كونتيسة تشيستر.

وقال المحققون ، إن ما يصل إلى 91 طفل توفوا أو تدهورت حالتهم الصحية أثناء عمل الممرضة القاتلة في المستشفى من بينهم 17 طفلًا اُتهمت فيهم ليتبي بالفعل بسواء بقتلهم أو إيذائهم في الفترة بين عام 2015 و 2016. 

وأوضح الدكتور ديوي إيفانز، أنه سينظر مرة أخرى لحالات الوفاة والإيذاء للـ74 طفل المتبقيين وسيتواصل مع ضباط تشيشاير لإتمام ذلك. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وفاة أطفال جدد

تأتي هذه التصريحات بعدما ذهبت عائلتين أخرين للشرطة أمس يطالبان التحقيق في وفاة أطفالهما معتقدين أنهم من الممكن أن يكونوا قتلوا على يد لوسي ليتبي التي أصبحت أكثر قاتلات الأطفال عنفًا في التاريخ البريطاني الحديث.

كما قد تقدم العديد من الآباء لبلاغات للشرطة بعد إلقاء القبض على ليتبي ونشر صورها يطالبون فيها بالتحقيق في وفاة أطفالهم. وهو ما دفع الشرطة إلى إرسال ملاحظات طبية للدكتور إيفانز لـ 58 طفل آخر. 

وقالت مصادر قريبة من التحقيق أن المحققين تعرفوا بالفعل على ما لا يقل عن 30 طفلاً عانوا من تدهور مشبوه في حالتهم الصحية لكنهم نجوا.

الدكتور ديوي إيفانز لوسي ليتبي وزارة الصحة البريطانية مستشفى كونتيسة تشيستر ديوي إيفانز

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