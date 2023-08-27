فودة يشدد على عدم عرض البضائع خارج المحلات في السوق القديم بشرم الشيخ

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على عدم عرض البضائع خارج المحلات في السوق القديم وفرض غرامات مالية على المخالفين.

كما أمر المحافظ بغلق محاور في السوق القديم أمام المركبات وفتحها للزائرين أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة ليلية بمنطقة السوق القديم ومسجد الصحابة بشرم الشيخ.

ووجه المحافظ خلال الجولة بالانضباط والالتزام بعرض البضائع والمنتجات داخل المحلات وعدم عرضها خارج المحل لإتاحة الطرقات للجمهور، وقرر غرض غرامة مالية ضخمة على من يخالف هذه التعليمات.

كما وجه المحافظ إدارة المرور بغلق بعض محاور بالسوق القديم أمام جميع أنواع المركبات في الفترة من الثامنة إلى الحادية عشرة مساءً، للسماح للزوار بتفقد السوق القديم.

يشار إلى أن منطقة السوق القديم تشهد ازدحاما من مختلف الجنسيات والزائرين، خاصة بعد أعمال التطوير الشاملة به، بالإضافة لكونه ضمن برامج جميع شركات السياحة.

كما وجه المحافظ بإجراء الصيانة الدورية وأعمال التجميل للحفاظ على الشكل الحضاري المتميز، حيث تعتبر منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة حاليا من أهم المزارات السياحية للأجانب والعرب المصريين.

وشهد فودة عرض فرقة “التلقائيين” التابعة للثقافة بجنوب سيناء والتي تقوم بالعروض التراثية لتعريف الزائرين بالتراث البدوي خلال عروضها بالمجان يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالأماكن المفتوحة مثل السوق القديم، والمسرح المكشوف بالممشى السياحي، ومسرح سوهو سكوير بشرم الشيخ، طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

المحافظ خلال الجولة

IMG-20230827-WA0029(1)

IMG-20230827-WA0028(1)

IMG-20230827-WA0026(1)

IMG-20230827-WA0029