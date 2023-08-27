متى تتحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن.. مسئول أمريكي يكشف

قال توماس غراهام، مستشار سابق لشؤون روسيا وأوراسيا في البيت الأبيض، إنه سيصبح من الممكن تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد انتهاء المرحلة الحادة من النزاع الأوكراني.

وأضاف في مقالة لاحدى المجلات نقلتها وكالة نوفوستى:"مع الأخذ بالاعتبار، النزاع المسلح المحتدم في أوكرانيا والخلاف الكامل بين الولايات المتحدة وروسيا، يبدو نقل علاقتنا مع موسكو إلى المسار البناء، مهمة مستحيلة التنفيذ في الوقت الحالي. وعلى الأرجح سيظل الأمر كذلك ما دام النزاع في أوكرانيا مستمرا في مرحلته الحادة. ولكن بمجرد انتهاء تلك المرحلة، قد تظهر فرصة جديدة لتحسين هذه العلاقات".



وأضاف المسئول الأمريكي السابق أنه لكي يتم تحقيق ذلك يجب على الولايات المتحدة استنتاج الدروس والعبر من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة جورج بوش خلال جهودها لكبح نفوذ موسكو في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي.