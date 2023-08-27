صحف الإمارات| مصر تسلط الضوء على «COP28».. هجوم روسي عنيف على كييف.. وسقوط ضحايا في تحطم طائرة عسكرية أمريكية

الإمارات تحث كوريا الشمالية على وقف أنشطتها الاستفزازية

عملية تركية واسعة تستهدف «الكردستاني» شمال العراق

ترامب يجمع حوالي 7.1 ملايين دولار منذ احتجازه في سجن بأتلانتا

كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتور رانيا المشاط، أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل، كونه الأهم والرئيس على مستوى العالم، لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.

وقالت المشاط في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» عقب استضافة مصر للنسخة الماضية «COP27»، تأتي تعزيزاً للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفعاً للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما أن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.



قالت صحيفة الاتحاد إن دولة الإمارات تحتفل غداً بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة "ابنة الإمارات" والتعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "نتشارك للغد" وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.



ذكرت صحيفة الخليج أن دولة الإمارات أعلنت إدانتها الشديدة لمحاولة إطلاق كوريا الشمالية، مرة أخرى، قمراً استطلاعياً عسكرياً، قبل أيام، وذلك بعد آخر محاولة لها في مايو/أيار الماضي، حيث تُشكِّل هذه الأحداث مصدر قلق بالغ، وتصعيداً خطيراً في شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت الإمارات في بيان ألقته أميرة الحفيتي، القائمة بالأعمال بالإنابة نائبة المندوبة الدائمة أميرة الحفيتي، خلال جلسة مجلس الأمن عقدت تحت عنوان «عدم الانتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، عن قلقها إزاء المعلومات التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية في الجمهورية، حول اعتزام كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء عملية إطلاق أخرى، بعد فَشَل الصاروخ البالستي الذي يَحمِل القمر الاصطناعي، ولفتت إلى قرار مجلس الأمن الذي يحظر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إجراء أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وحثت الإمارات بيونغ يانغ، وبشدة، على الكَف عن أنشطتِها غير القانونية والخطيرة والاستفزازية.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الخليج تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن ليبيا «لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى»، وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة إلى تشكيل حكومة موحدة، تهيئ البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع، فيما واصل الجيش الوطني الليبي، أمس السبت ولليوم الثاني على التوالي، عملياته العسكرية بالقرب من الحدود مع تشاد، في وقت نفت فرنسا تورطها في عمليات عسكرية في ليبيا.



وذكرت صحيفة البيان أنه قد وقع انفجار هائل في وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقرب من محيط القيادة العامة أمس السبت، فيما يبدأ قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أول جولة خارجية له بمصر. وشهدت الخرطوم بحري، أمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.



كما أشارت صحيفة الخليج إلى اعلان وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، مقتل جندي تركي متأثراً بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق، بعد أن نفذت القوات التركية عملية عسكرية واسعة ضد المسلحين الأكراد، فيما أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، عودة 292 نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار.



وقالت الوزارة التركية في بيان إن الجندي (أركان سلجوق)، أصيب بجروح بالغة جرّاء انفجار عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية (المخلب – القفل) في 25 أغسطس/ آب الجاري. وأوضحت أن الجندي المصاب تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه، رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.



دوليا، أوضحت صحيفة البيان إعلان الشرطة الاسترالية إصابة 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في تحطم طائرة عسكرية الأحد على جزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة.

وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي، إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.

يشار إلى أن حادث تحطم الطائرة وقع في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البر الأسترالي صباح اليوم.



وأفادت صحيفة الاتحاد بإعلان المتحدث باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس السبت إن ترامب جمع حوالي 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية، وهي فترة تتزامن تقريبا مع اتهامه في قضايا اتحادية وعلى مستوى الولايات مرتبطة بمزاعمه الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت منه.

وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشونج على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الرئيس السابق جمع 7.1 ملايين دولار منذ ظهوره يوم الخميس لالتقاط صورته الجنائية في قضية الابتزاز والاحتيال في أتلانتا بولاية جورجيا.



كما أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان مدير المركز الإعلامي لمجموعة القتال الروسية المركزية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأحد، أن وحدات المجموعة صدت سبع هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كرانسي ليمان، وبلغت خسائر الأوكرانيين أكثر من 80 فرداً.

وقال سافتشوك، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إنه في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، قامت مجموعات هجومية تابعة للواءين الميكانيكيين 42 و 63، وكذلك ألوية القوات الخاصة آزوف التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بسبع محاولات لمهاجمة مواقع القوات الروسية.



وقال موقع إمارات24 إن كوريا الشمالية خطوة نحو مزيد من الانفتاح بعد عزلة صارمة فرضتها في حقبة جائحة كوفيد-19، إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد أن المقيمين في الخارج سُمح لهم بدخول البلد مجدداً. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن "المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم". وذكر أن "العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".

وذكرت صحيفة الخليج أن الجيش الأوكراني أعلن، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوماً جوياً خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا، وإنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية، أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات اليوم قبل إعلان زوال الخطر في حوالي الساعة السادسة صباحاً.

وأفاد سيرهي بوبكو، مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تلغرام، أنّ قوات الدفاع الجوي دمّرت أهدافاً معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف.



أشارت صحيفة البيان إلى ما ذكرته صحيفة تان نين الرسمية في فيتنام، اليوم الأحد، أن أربعة قتلوا في انهيار في منجم للفحم في مركز كوان نين للتعدين. وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في منجم تديره وحدة تابعة لشركة مناجم الفحم الحكومية الفيتنامية فيناكومين. وقالت إن فريق إنقاذ انتشل جثث أربعة من عمال المنجم.

ولم تذكر الصحيفة سبب انهيار المنجم. وفي مارس آذار وقع حادث مماثل في منجم تديره ذات الوحدة دون أن يسفر عن سقوط قتلى.



وفي الفلبين، قالت صحيفة الاتحاد إن مئات الأشخاص اضطروا لترك منازلهم جراء فيضانات تسبب بها إعصار ساولا في مناطق قروية بشمال شرق الفلبين، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الأحد. ولامس الإعصار الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون ليل السبت، وهبّت رياحه البالغة سرعتها 185 كلم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيغيغيوراو التي يقطنها زهاء 160 ألف شخص.

