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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى| فيديو

مهرجان القلعة الدولي
مهرجان القلعة الدولي

داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تحوي بين جنباتها رسائل التقدير والحب والسلام، تنطلق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 2023 في دورته الحادية والثلاثين بالقاهرة.

هذه الدورة ستشهد تكريم عدد من الفنانين والشعراء والمهندسين

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الفن يمتزج بالتاريخ في مصر.. فعاليات ساحرة لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى"، حيث قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، إن الدورة الحالية من المهرجان مهداة إلى الدكتور مصطفى ناجي، وهو أول رئيس للمهرجان ومؤسسه والرئيس السابق لدار الأوبرا المصرية، مؤكدا أن هذه الدورة ستشهد تكريم عدد من الفنانين والشعراء والمهندسين والإداريين القائمين على المهرجان.

وذكر التقرير، أن محكى القلعة شهد أمسية سورية مصرية جذبت قلوب الجمهور قبل آذانهم بأجمال الأغاني، وتفاعل معها وسط مشاركة كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وقالت الفنانة السورية فايا عرب، المطربة السورية: "الأجواء المصرية جميلة والهواء هنا رائع، وغنيت للهواء، والطقس رائع للغاية، وهو أجمل من طقس كل البلدان التي زرتها مؤخرا، هنا في القلعة نحكي أن الحجر يحكي، وكنت أتمنى الغناء في هذا المهرجان دائما".

 

مهرجان القلعة مصر القاهرة مهرجان القلعة الدولي دار الأوبرا

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